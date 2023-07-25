Нигерийский форвард Самсон Иеде продолжит карьеру в Черноморце, сообщает пресс-служба "моряков".

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25-летний футболист перешел в команду Романа Григорчука из лагеря представителя датской Суперлиги – Хорсенса. Нападающий будет выступать за одесситов на правах аренды в течение следующего сезона – контракт заключен до 30 июня 2024 года. Финансовые условия соглашения неизвестны.

Напомним, Иеде переехал в Европу из нигерийского клуба Эбедей. Выступал за датские Митьюлланд, Фремад и Фредерисию, эстонский Файде и бельгийский Ломмель. В прошлом сезоне в 27 матчах за Хорсенс забил 6 голов. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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