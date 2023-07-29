Защитник Дмитрий Чигринский может перебраться на Кипр. По сообщению Legioners.ua, к 36-летнему оборонцу проявляет интерес АЕЛ из Лимасола.

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Напомним, последние 7 лет Чигринский провел в Греции – сначала выступал за АЕК, а затем – за Ионикос. В мае он получил статус свободного агента (после вылета команды в низший дивизион). Ранее его агент Александр Панков говорил об интересе клубов из Азии и Греции, однако не исключал и возвращения на Родину. Transfermarkt оценивает Чигринского в 200 тысяч евро.

К слову, сейчас в чемпионате Кипра успешно выступает Роман Безус – на неделе он оформил первый в карьере хет-трик, чем помог Омонии одолеть Габалу (3:2) в матче Лиги конференций.

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