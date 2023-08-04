Защитник Дмитрий Чигринский продолжит карьеру в Шахтере, сообщает официальный сайт "горняков".

Бенфика готовит предложение Шахтеру по Трубину – "горняки" установили солидный ценник

36-летний футболист присоединился к команде Патрика ван Леувена в статусе свободного агента. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон – до 30 июня 2024 года.

Напомним, Чигринский – воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за Карпаты. В структуре Шахтера находился с 2002-го по 2015 годы (с перерывом на сезон в Барселоне). В составе первой команды дончан впервые вышел 19 июня 2004 года в матче с запорожским Металлургом. Всего провел в составе Шахтера 189 матчей и забил 16 мячей. Вместе с "горняками" завоевал 14 трофеев: 7 титулов чемпиона Украины (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубка Украины (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубка Украины (2009, 2014) и Кубок УЕФА (2009).

Также выступал за запорожский Металлург (аренда), Барселону (стал победителем чемпионата Испании и клубного чемпионата мира), Днепр, греческие АЕК (завоевал золото в сезоне 2017/18 году) и Ионикос. Провел 29 матчей в составе национальной сборной Украины.

Сенсация! Шахтер в меньшинстве потерял очки – суперскандальный гол Матвиенко не спас от ничьей с Вересом