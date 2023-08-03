В четверг, 3 августа, завершился групповой этап чемпионата мира-2023 среди женщин. Счета и обзор матчей, а также турнирную сетку до финала Мундиаля, читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2023, 3 тур

Группа H

Марокко – Колумбия – 1:0

Гол: Лахмари, 45+4

Нереализованный пенальти: Чеббак, 45+4 (Марокко)

Южная Корея – Германия – 1:1

Голы: Чо Со Юн, 6 – Попп, 42

Южная Корея проиграла оба матча, поэтому де-факто не имела шансов на второе место (разница голов была значительно хуже, чем у конкуренток). Германии достаточно было просто выиграть с любым счетом, но счет открыли именно кореянки – на 6-й минуте Чо Со Юн реализовала выход один на один после роскошного паса из глубины.Еще до перерыва Германия отыгралась – Попп головой поразила левый угол.

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На старте второго тайма Германия вышла вперед. Попп головой замкнула эффектную скидку пяткой, но VAR отменил гол – офсайд. Буквально в следующей атаке Попп угодила в перекладину. Немки устроили настоящую навалу на ворота Южной Кореи, однако забить так и не смогли. В 2018 году мужская сборная Германии вылетела из ЧМ, проиграв Южной Корее в третьем туре группового турнира. Сегодня такая же участь постигла женскую команду – ничьей было мало.

В другом матче Колумбия пропустила от Марокко перед свистком на перерыв. Кипер классно потянула пенальти от Чеббак, однако с добиванием уже не справилась. Счет больше не изменился – обе сборные продолжают борьбу на Мундиале.

Все пары 1/8 финала ЧМ-2023 среди женщин

Швейцария – Испания

Япония – Норвегия

Нидерланды – ЮАР

Швеция – США

Англия – Нигерия

Австралия – Дания

Колумбия – Ямайка

Франция – Марокко.

1/4 финала

Четвертьфинал 1: Швейцария/Испания – Нидерланды/ЮАР

Четвертьфинал 2: Япония/Норвегия – Швеция/США

Четвертьфинал 3: Австралия/Дания – Франция/Марокко.

Четвертьфинал 4: Англия/Нигерия – Ямайка/Колумбия.

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2.

Победитель четвертьфинала 3 – победитель четвертьфинала 4.

Матч за третье место ЧМ-2023 запланирован на 19 августа. Финал женского мундиаля состоится 20 августа.

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