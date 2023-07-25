Чемпионат мира 2023, групповой этап

Группа H

Колумбия – Южная Корея – 2:0

Голы: Усме, 30 (пен), Кайседо, 39

Группа A

Новая Зеландия – Филиппины – 0:1

Гол: Болден, 24

Швейцария – Норвегия – 0:0

В группе H свой первый матч на Мундиале сыграли сборные Колумбии и Южной Кореи. Довольно легко колумбийки справились со своими соперницами. Два гола за девять минут принесли Колумбии желанную победу. Сначала Усме на 39 минуте удачно реализовала пенальти, а футболистка Реала Кайседо поставила точку в матче.

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Новая Зеландия в первом матче на ЧМ-2023 одержали сенсационную победу над норвежками, а филиппинки потерпели поражение от Швейцарии. Сборная Филиппин выбрала защитную тактику на эту встречу. С начала матча они старались действовать стерильно у своих ворот и это сработало. Филиппинки открыли счет в матче на 24 минуте и смогли удержать преимущество в один мяч до финального свистка. Новая Зеландия имела лучший процент владения и создала больше моментов. На 64 минуте коварный мяч попал в штангу, а через короткий промежуток времени казалось, что Хенд спасла свою команду от поражения, однако VAR разглядел миллиметровый офсайд.

Во втором матче группы А встречались Швейцария и Норвегия. Еще до стартового свистка норвежки потеряли свою главную звезду Аду Хегерберг, которая не смогла сыграть из-за травмы. Обе команды создали достаточно моментов, чтобы открыть счет в матче, однако ни одной это не удалось сделать. Встреча закончилась нулями на табло.

С четырьмя очками Швейцария занимает первое место в своей группе после двух матчей. После ничьей и поражения в двух играх Норвегии обязательно придется выиграть в следующей встрече, если они хотят иметь шансы на выход в плей-офф.

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