Женский ЧМ-2023, 1/8 финала

Нидерланды – ЮАР – 2:0

Голы: Рорд, 9, Беренстейн, 68

Швеция – США – 0:0, 5:4 в серии пенальти

За день выступили все три призера прошлого Мундиаля. Нидерланды подтвердили намерение как минимум повторить "серебряный" успех 4-летней давности. "Оранье" довольно уверенно прошли сборную ЮАР.

Джилл Рорд открыла счет уже на 9-й минуте, головой затолкав мяч с метра. Это четвёртый гол полузащитницы Вольфсбурга на турнире. Нидерланды удвоили преимущество в середине второго тайма благодаря грубой ошибке Кайлин Суорт. Голкиперка ЮАР умудрилась пропустить легкий удар Беренстейн по центру. 2:0 – европейки шагают в четвертьфинал, где сыграют против Испании.

Co tutaj się wydarzyło?!



Kaylin Swart broniła świetnie cały mecz i nagle coś takiego #FIFAWWC

Holandia - RPA 2:0 pic.twitter.com/GUjAhqBkeS — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) August 6, 2023

Центральный матч всей стадии проводили США и Швеция – действующие чемпионы против бронзовых призеров. "Звездно-полосатые" имели огромное преимущество в течение всей встречи, но наткнулись на стену в виде Зечиры Мушович. Вратарь "Тре Крунур" совершила несколько фантастических сейвов, дотянув свою сборную до серии пенальти. Шведки даже могли выиграть в основное время, если бы Нейер не отразила удар Якобссон на 88-й минуте. К слову, это был первый сейв киперки США за весь турнир!

Первые 5 попыток в лотерее были безупречными, а потом начались проблемы. Команды обменялись 2 промахами подряд, нервы не выдержали даже у мегаопытной Рапино. Дополнительные попытки начала Нейер, уверенно переигравшая коллегу. Эрикссон также пробила точно, а вот седьмой удар американок стал роковым – Келли О'Хара попала в штангу. Затем последовала настоящая драма, достойная экранизации. Нейер отразила выстрел Хертиг, но мяч предательски залетел за линию на миллиметры!

Эти крохи заставили сборную США впервые вылетать на стадии 1/8 финала ЧМ и впервые возвращаться домой без медалей Мундиаля. Швецию дальше ждет встреча с грозной Японией.

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