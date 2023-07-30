ЧМ-2023 среди женщин, групповой этап

Группа Н, 2 тур

Южная Корея – Марокко – 0:1

Гол: Жраиди, 6

Германия – Колумбия – 1:2

Голы: Попп, 89 (пен.) – Кайседо, 52, Ванегас, 90+7

Группа А, 3 тур

Швейцария – Новая Зеландия – 0:0

Норвегия – Филиппины – 6:0

Голы: Хауг, 6, 17, 90+5, Хансен, 31, Баркер, 48 (аг), Райтен, 53 (пен.)

Удаление: Гаррисон, 67 (Ф)

Марокко одолело Южную Корею благодаря голу Жраиди уже на 6-й минуте. Этот матч стал историческим по нескольким причинам. Впервые на женском ЧМ вышла игрок в хиджабе (до 2014 года ФИФА запрещала головные уборы). Таким образом, отличилась Нухайла Бензина. Также Марокко стало первой арабской сборной, одержавшей победу в финальной стадии женского ЧМ.

В другом матче группы Н случилась огромная сенсация – немки проиграли Колумбии! Фаворитки пропустили первыми, но в конце встречи сравняли счет и помчались вырывать победу. Впрочем, "кофейные" имели свой план, наказав Германию еще раз на 90+7-й минуте (в общей сложности переиграли аж 14). Перед последним туром ситуация следующая: Колумбия 6 очков, Германия и Марокко по 3, Южная Корея с нулем. Еще никто ничего себе не гарантировал.

В группе А параллельно проходили матчи заключительного тура. Швейцария и Новая Зеландия расписали нулевую ничью, которая стала роковой для последних.

Норвегия ранее еще не забивала на турнире и уступила первый тур Новой Зеландии, но имела очень хорошие шансы выйти в плей-офф. Надо было просто переиграть Филиппины. Скандинавки перевыполнили план, настреляв соперницам 6 голов. Главная героиня – Софи Хауг, оформившая хет-трик.

Поскольку при равенстве очков сначала учитывается разница голов, то компанию Швейцарии в плей-офф составит именно Норвегия. Новая Зеландия покидает Мундиаль, который она принимает вместе с Австралией.

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