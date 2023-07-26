Ирландия уступила Канаде в рамках второго тура женского чемпионата мира. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2023. Группа В, 2 тур

Канада – Ирландия – 2:1

Голы: Коннолли, 45+5, Леон, 54 – МакКейб, 4

Первый тур для этих сборных сложился неудачно. Ирландия проиграла австралийкам, что не удивительно для дебютанток таких турниров. А вот потеря очков Канадой стала сенсацией. Действующие олимпийские чемпионки расписали безголевую ничью против Нигерии.

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Сегодня европейки тоже замахнулись на сенсацию. Уже на 4-й минуте Кэти МакКейб открыла счет. Ирландка вместо подачи от углового флажка закрутила мяч прямо в сетку – "сухой лист". Шедевр, на которых когда-то специализировался Валерий Лобановский.

Канада полностью провалила первый тайм, но на перерыв сумела уйти с ничейным счетом. После одной из подач в штрафную Коннолли не справилась с давлением и срезала мяч в собственные ворота. Чтобы избежать нервного сценария, второй гол "кленовые листья" забили уже в начале второго тайма. Хороший закономерный гол после красивейшей позиционной атаки.

Благодаря этой победе Канада оказалась в ситуации, когда сама будет решать свою судьбу в последнем туре. Как бы Австралия ни сыграла с Нигерией, все решится в очном противостоянии этих сборных. В то же время, для Ирландии чемпионат мира формально завершен. Европейки присоединились к Замбии и Коста-Рике, которые тоже уже вылетели.

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