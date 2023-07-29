ЧМ-2023. Группа F, 2 тур

Франция – Бразилия – 2:1

Голы: Ле Соммер, 17, Ренар – Дебинья, 58

Панама – Ямайка – 0:1

Гол: Сваби, 56

Группа G, 2 тур

Швеция – Италия – 5:0

Голы: Илестадт, 39, 50, Ролфё, 44, Блакстеньюс, 45+1, Блумквист, 90+5

Швеция разбила Италию со счётом 5:0, причём три мяча из пяти скандинавские футболистки забили после розыгрышей угловых. Центральная защитница Илестадт оформила дубль благодаря стандартным положениям – в такой же способ она отличилась в игре с ЮАР. Так шведки воспользовались провалами в зонной обороне сборной Италии, которую применяет наставница Милена Бертолини.

ЧМ-2023: Аргентина двумя чудесными голами устроила камбек, воскресивший мечту о плей-офф

Несмотря на поражение, Италия сохраняет шансы на выход из группы. Более того, команда Бертолини – хозяйка своей судьбы: победа над ЮАР обеспечит "Скуадре адзурре" выход в плей-офф. В случае ничьей всё будет зависеть от того, как Швеция сыграет в третьем туре с Аргентиной.

В противостоянии Франции и Бразилии, можно сказать, повторилась история. Четыре года назад на чемпионате мира Франция обыграла "селесао" в 1/8 финала турнира, теперь подобный результат был зафиксирован на групповой стадии. Победный мяч в этой встрече Венди Ренар – однофамилица главного тренера Эрве Ренара – также забила после подачи с углового.

В третьем туре сборной Бразилии нужно обязательно обыгрывать Панаму - победа гарантирует "селесао" выход в плей-офф ЧМ.