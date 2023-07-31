Журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что чемпиону мира U-20 Владиславу Супряге после серии травм будет сложно заиграть на высоком уровне.

"У Владислава Супряги достаточно серьезные проблемы с суставами. По прогнозам, в октябре он только должен приступить к тренировкам. Честно говоря, очень тяжело ему будет вернуться в большой футбол.

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Идти в Днепр-1? Я думаю, что его и в Днепре-1 сейчас не особо ждут", – заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, 23-летний Владислав Супряга продолжает восстанавливаться после операции. Последний раз нападающий играл в официальном матче за Динамо еще в 2021 году. Аренда в Сампдорию тоже получилась неудачной – только один выход на поле. Его контракт с киевским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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