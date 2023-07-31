В ближайшее время 40-летний футболист даст очередные показания по обвинениям в изнасиловании. Однако это не повлияет на решение судьи.

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Как сообщает Marca, суд Барселоны завершил расследование в отношении Дани Алвеса и пришел к выводу, что есть основания полагать, что футболист совершил сексуальное насилие над девушкой. Судья, занимающийся этим делом, принял решение об уголовном преследовании бразильца.

Следующим шагом станет уточнение требований о наказании и назначении даты заседания. Алвеса могут лишить свободы на 10 лет. Также, если он будет признан виновным, он заплатит жертве 150 тысяч евро за моральный и психологический ущерб.

Напомним, что Дани Алвес находится под арестом с 20 января 2023 года по обвинению в изнасиловании. Все попытки адвокатов освободить своего подопечного под залог провалились.

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