Клубы из топ-чемпионатов проводят завершающие спарринги перед стартом нового сезона. Результаты игрового дня – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Брайтон – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Жоау Педру, 66(п) – Гарсия, 14

Боруссия Д – Аякс – 3:1

Голы: Брандт, 6, Нмеча, 54, 60 – Бробби, 7

Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао – 1:1

Голы: Пеллистри, 90+3 – Уильямс, 29

Ньюкасл – Вильярреал – 4:0

Голы: Мерфи, 6, Барнс, 62, 69, Жоэлинтон, 76

Наполи – Аугсбург – 1:0

Гол: Ррахмани, 62

Реймс – Торино – 2:1

Голы: Флипс, 67, Диакон, 89 – Схурс, 51

Тулуза – Рома – 2:1

Голы: Далинга, 5, Беграуи, 90 – Дибала, 26

Ничья Брайтона из Райо Вальекано могла бы не привлечь никакого внимания, но Роберто Де Дзерби оставил вне заявки Мойзеса Кайседо. Это очень серьезный намек, что колумбиец очень близок к уходу. Похоже, "чайки" выторговали у Челси за своего лидера 100 миллионов.

Челси пытался забрать у Де Дзерби лидера – 80 миллионов фунтов не хватило

Среди английских клубов достойно себя зарекомендовал только Ньюкасл, разбивший Вильярреал. Манчестер Юнайтед тоже играл с испанцами и едва спасся от поражения против Атлетика из Бильбао, отыгравшись только в компенсированное время.

Торино, якобы стремящийся подписать Руслана Малиновского, не просто не удержал победный счет против Реймса, а даже умудрился проиграть. Аналогичное поражение от Тулузы потерпела Рома. Пауло Дибила открыл счет классным ударом со штрафного, но отправился отдыхать еще посреди первого тайма. Французы смогли сначала отыграться, а на последней минуте основного времени забили победный.

Малиновский согласился перейти в Торино – известна формула трансфера, которую предлагают Марселю.

Наполи продемонстрировал отнюдь не чемпионскую игру против Аугсбурга. Партенопейцы смогли забить середняку Бундеслиги только раз – стараниями Ррахмани. За немцев постояла дортмундская Боруссия. "Шмели" уверенно обыграли Аякс. Отметим дебютные голы Феликса Нмечи. Воспитанник Манчестер Сити оформил дубль после выхода на смену.