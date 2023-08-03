Штутгарт арендовал нападающего Брайтона Дениза Ундава, информирует официальный сайт швабов. Согласно Kicker, "чайки" получат за эту аренду около 700 тысяч евро. По окончании аренды Штутгарт сможет выкупить контракт игрока – стоимость Ундава исчисляется двузначной цифрой в миллионах.

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В прошлом сезоне 27-летний форвард забил 5 мячей в 22 матчах АПЛ за Брайтон. Это не тот результат, на который рассчитывало руководство английского клуба, когда приобретало Дениза у Униона Сент-Жилуаз в январе 2022 года за 7 млн евро.

Напомним, что в сезоне 2021/22 Ундав стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии в составе Униона Сент-Жилуаз. Тогда он забил 25 мячей.

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