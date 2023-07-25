Игор завершает медицинское обследования для полноценного перехода в Брайтон. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Согласно источнику, бразилец подпишет с "чайками" четырёхлетний контракт. Брайтон заплатит за трансфер 17 млн евро, ещё 3 млн евро Фиорентина сможет получить в качестве бонусов в зависимости от успеха игрока в новом клубе. Также "виола" получит часть суммы с перепродажи Игора.

Напомним, что именно Игор допустил решающую ошибку в конце финала Лиги конференций между Фиорентиной и Вест Хэмом. "Возвращайся быстрее", – кричал тренер Фиорентины Винченцо Итальяно Игору, когда Джаррод Боуэн совершал свой забег и забивал итальянцам второй мяч Вест Хэма в финальном матче.

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