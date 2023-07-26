На официальном сайте "чайки" сообщили о переходе 25-летнего центрального защитника. Игор подписал соглашение с Брайтоном на четыре сезона – до 2027 года.

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Детали соглашения с Фиорентиной пресс-служба "чаек" не разгласила. Ранее сообщалось, что англичане заплатят 17 миллионов евро и еще 3 миллиона в виде бонусов.

В составе "фиалок" Игор отыграл в 11 матчах. Следует отметить, что главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби рассматривал на эту позицию подписать Николая Матвиенко из Шахтера.

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