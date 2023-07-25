Несколько недель назад аргентинец присоединился к клубу Дэвида Бекхэма. Первый матч в футболке Интер Майами Лео Месси сыграл против Крус Асуль в Кубке лиг.

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Как сообщает TyC Sports, дебют нападающего стал самым популярным футбольным матчем всех времен в США. По подсчетам за аргентинцем наблюдали 12,5 миллиона зрителей, не считая фанатов, которые следили за ним через свои компьютеры, мобильные телефоны или планшеты через неофициальные ссылки. Отмечается, что эта игра оказалась более желанной, чем финальная серия НБА в 2022 году. Встречу Бостона и Голден Стейт в среднем смотрели 12,4 млн человек.

Напомним, что в дебютном матче за Интер Майами Лионель Месси забил прямым ударом со штрафного и принес своей команде победу.

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