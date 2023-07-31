Парижский клуб пытается привлечь в свою команду французского игрока. Нападающий Барселоны Усман Дембеле уже дал согласие на переход в ПСЖ.

Звезда Барселоны перейдет в ПСЖ на собственных условиях – каталонцы получат выгоду

Как сообщает Mundo Deportivo, француз хотел остаться в составе каталонцев и поручил своему агенту провести переговоры по продлению контракта. Дембеле нравится работать с Хави. Однако ситуация изменилась после назначения спортивным директором Барселоны Деку. Опасения вызвал тот факт, что португалец – агент Рафиньи, конкурента Усмана в команде.

Также отмечается, что француз знал, что некоторые члены руководства "блаугранас" хотели продать его. Экономическое состояние клуба нестабильно, и Барселоне необходимо исправить ситуацию – трансфер Дембеле мог бы помочь в этом.

Напомним, что Усман не стал активировать клаусулу об уходе, чтобы перебраться в ПСЖ. Француз хочет, чтобы клубы договорились между собой, что позволит Барселоне заработать на его трансфере около 50 миллионов.

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