Дила и Ворскла узнали имена арбитров, которые отработают в ответном матче квалификации Лиги конференций.

На игру между Дилой и Ворсклой назначили итальянского арбитра Симоне Соццу, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Давиде Империале и Гамаль Мохтар, а четвертым судьей будет Андреа Коломбо. Интересно, что до этого Соцца ни разу не судил поединки с участием украинских команд.

Напомним, в первом поединке Ворскла вырвала победу над Дилой (2:1). Ответный матч запланирован на 3 августа, начало в 20:00.

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