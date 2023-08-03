Ворскла в последние годы приучила болельщиков к ранним вылетам из еврокубков. Два сезона подряд полтавчане вылетали в первом же раунде квалификаций, а последний раз сыграть в группе "зелено-белым" удалось аж в сезоне 2018/19. Да и вообще наши середняки почти никогда не проходили отбор, поэтому значительное количество фанов скептически оценивало перспективы в противостоянии с грузинской Дилой.

Хотя разница в классе присутствует. Даже после ухода Олейника, Сефери и Кравца состав ворсклян вдвое дороже. Грузинский бронзовый призер не может похвастаться хотя бы одним футболистом с опытом группы ЛЕ или ЛК, да и в серьезных лигах никто не выступал. К тому же, команда Андрея Демченко забила только 31 гол в 19 турах, что является самой низкой результативностью среди группы лидеров грузинской лиги.

Если бы Ворскла была на ходу, то значительных проблем в первом матче не возникло бы. Впрочем, подопечные Виктора Скрипника проводили дебютный матч в сезоне – и это вылилось в очень неприятный первый тайм. Дила лучше работала с мячом, проводила скоростные атаки и высоко прессинговала. Владимир Чеснаков признался, что для полтавчан это стало сюрпризом.

На старте второго тайма грузины вообще вышли вперед усилиями украинца Ковталюка, однако Ворскла сумела переломить ход встречи. Владимир Чеснаков упоминал, что сильно помогла усталость игроков Дилы, однако стоит отметить и увеличение интенсивности со стороны полтавчан. "Зелено-белые" начали напоминать свою весеннюю версию, быстро возвращая мяч после потерь, раскатывая короткие комбинации перед штрафной и выигрывая подборы.

Именно эти факторы вылились в гол Фелипе на 73-й минуте и именно они помогли вырвать победу в компенсированное время. Гол Кане на 90+3-й минуте продемонстрировал, что Ворскла все же имеет преимущество в классе – впрочем, расслабляться рано. В предыдущем раунде квалификации Дила тоже проиграла выездную встречу со счетом 1:2, однако дома команда Андрея Демченко взяла верх (жертвой стала Дунайская Стреда).

А Ворскла год назад вылетела от АИКа, одержав феерическую победу в первой игре. Повторять этот опыт очень не хотелось бы, однако букмекеры отдают предпочтение именно грузинам. Похоже, нужно снова звонить Владимиру Мазяру – в течение 90 минут фаны громили его за полусонный комментарий в трансляции, а ведь он принес фарт!

А если серьезно, то из полтавского лагеря в течение недели звучали правильные фразы. В противостоянии еще ничего не решено – сегодня будет тяжело. Ворскле еще не хватает сыгранности и игрового тонуса, да и разница в классе команд не слишком велика. В Горе "зелено-белым" нужна максимальная концентрация.

Тем не менее, имеем определенный оптимизм при оценке шансов Ворсклы. Во-первых, даже в первом матче сезона подопечные Виктора Скрипника перебегали соперника – хотя Дила сейчас находится на пике формы. Во-вторых, грузины не выдерживали прессинг полтавчан и проигрывали борьбу после перерыва, что и неудивительно. В предыдущем розыгрыше УПЛ ворскляне имели самую высокую интенсивность игры без мяча.

В-третьих, "зелено-белые" точно смогут работать на пространстве. Он был и неделю назад, а счет первой встречи заставляет Дилу раскрываться. Это классно, ведь позиционное наступление и излом "автобусов" не являются сильными качествами Ворсклы.

В конце концов, стоит отметить возвращение Бацулы, недоступного в первой встрече. Фулбек не только компенсирует потерю Кравца, но и существенно увеличит атакующий потенциал украинской команды – в предыдущем сезоне УПЛ Андрей входил в топ-3 футболистов по ожидаемой угрозе с игры. Лучшими были только Судаков и Пихаленок.

Да, в Грузии будет тяжело. Но кто обещал легкую жизнь? Еврокубки для того и созданы, чтобы соревноваться на высоком уровне – и дальше легче не станет. В случае прорыва в следующий раунд ЛК ворскляне сыграют с кипрским АПОЭЛом или сербской Войводиной.

Ориентировочные составы на матч Дила – Ворскла

Дила: Кучеренко – Читеишвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Алеф Сантос – Гомис, Жан Виктор, Порулава, Гейл – Ковталюк

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Бацула – Челядин – Фелипе, Юрченко, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают команду Андрея Демченко фаворитом. По нашему мнению, все может завершиться переводом в овертайм, однако оставим оптимистичный прогноз. Если "зелено-белые" смогли переиграть Дилу в первом матче сезона, то и сейчас это возможно – надо только сохранять концентрацию.

Да, грузины при родных трибунах должны забить хотя бы один мяч. Тем не менее, встреча в Катовице показала, что они дают играть сопернику, а также не выдерживают длительной работы в высоком темпе. Значит, моменты у ворсклян будут – и будут голы. Хотя бы один. Ставим на проход подопечных Виктора Скрипника.

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