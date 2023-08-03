Первая игра завершилась минимальной победой Ворсклы (2:1), а первая половина ответного матча была за Дилой. Исенко неудачно сыграл на выходе, Сантос подхватил мяч и попал в перекладину, а Парулава первым среагировал и добил мяч в ворота.

Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв Диле – полтавчане в третий раз подряд завершили евросезон в первом раунде

После перерыва Дила удвоила преимущество: Ковталюк реализовал выход один на один. Степанюк через 3 минуты один мяч отквитал, сравняв общий счет в противостоянии. Но все завершилось победой Дилы со счетом 3:1 – Гейл опередил Исенко и проткнул мяч в ворота.