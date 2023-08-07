Гранды УПЛ уже начинают договариваться о переносе матчей для своего комфорта.

Динамо в своем Telegram-канале сообщило о переносе матча с Металлистом 1925 на неопределенный срок.

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Причина – подготовка "бело-синих" к противостояниям с Арисом в квалификации Лиги конференций. Матчи с греческим клубом запланированы на 10 и 17 августа соответственно, а игра против Металлиста 1925 должна была состояться 13-го числа.

Интересно, что на похожий шаг пошел и Шахтер – "горняки" сыграли свой матч чемпионата с Вересом ранее (1:1), а на выходных провели товарищеский поединок против Тоттенхэма (1:5).

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