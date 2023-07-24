"Он – один из самых перспективных игроков в нынешнем Динамо. Я ездил смотреть его матчи, еще когда ему было 15 лет. Имеет феноменальную левую ногу. Он вместе с Забарным играл на позиции центрального защитника. Илья вырос и прибавил в антропометрии. Вивчаренко такой антропометрии не имеет. Он лучше чувствует себя на позиции левого защитника. После молодежного Евро был интерес к Вивчаренко. И не только от Бернли. Назывался Порту. Скауты нескольких клубов просматривали его игру и были поражены.

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Но я не думаю, что сейчас Динамо готово продать своего молодого футболиста за какие-нибудь небольшие деньги. В перспективе он может стоить как Забарный. Если продавать сейчас, то предложение будет в разы меньше того, которое может быть в перспективе. Но для этого Вивчаренко нужно показать себя в сборной Украины и еврокубках. Желательно в Лиге чемпионов. Тогда цена вырастет. Динамо не хочет продавать по дешевке. Не думаю, что сейчас Вивчаренко перейдет в Бернли. Хотя, возможно, они предложат нужную сумму. Все-таки это клуб АПЛ, который платит много. И тогда нервы президента Динамо не выдержат", – объяснил Цыганык в эфире Циганик Live.

Добавим, что в прошлом сезоне 21-летний Вивчаренко отыграл за Динамо 32 матча, в которых оформил 3 гола и 2 ассиста. Также левый защитник был основным в молодежной сборной Украины, недавно дошедшей до полуфинала Евро.

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