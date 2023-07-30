Высокое давление гостей стало результативным сюрпризом от Шарана

Команда Луческу начинает в УПЛ 2023/24 после субботней победы Шахтера над Металлист 1925. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Минай на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Киевляне выиграли все 6 предыдущих матчей против закарпатского клуба в рамках Премьер-лиги с впечатляющей общей разницей 14:0. Горячее начало встречи. Биловар, дебютировавший за Динамо в официальных поединках, дважды подряд позволил себя накрыть на левом полуфланге. Сперва Бущан выручил после удара головой Одарюка, но через несколько секунд Витенчук подобрал снаряд после поспешного выноса Кристиана и бахнул в верхний угол.

Динамо – Минай: онлайн-трансляция матча (видео)

А начиналось все более обыденно. Шапаренко забрасывал со своей половины, а Ярмоленко пробивал из офсайда. Андрей, вернувшийся в УПЛ после заграничных вояжей, перебросил и голкипера, и ворота. Шапаренко сначала сам пристрелялся издали, а затем разыграл угловой с Дубинчаком, выведя Биловара совсем одного на 9-метровую зону от ворот. Кристиан пытался исправиться за результативную ошибку, однако пробил в блок. Ярмоленко накрутил соперника и выводил во вратарскую Ваната – защитники Миная отыграли до конца.

Ванат решает все – убийственная реализация

Дубинчака также жестко накрывают в высоком прессинге, на этот раз Биловар страхует и даже начинает перспективную атаку – Бульский, как и Сидорчук перед тем, не доставил проблем Бандуре выстрелом из-за пределов штрафной. Кабаев разобрался слева и нашел Ваната в штрафной. Владислав попытался забить акробатическим приемом, не получилось. Целенаправленно ищут динамовцы своего нападающего регулярными разрезными и прострельными передачами. Неудивительно, что именно 21-летний форвард сборной Украины оформил дубль за неполные 3 минуты.

Правда первый гол Ванат оформил после неудачного сброса Одарюка. Однако отметим постоянные попытки забросов от Сидорчука и Шапаренко, которые довели соперника до этой ошибки. С выигранной Биловаром в центре борьбы началась результативная комбинация киевлян на 2:1. Шапаренко протащил и отдал левее, Кабаев без лишних касаний отбросил в центр, а Буяльский сбросил под удар Ванату. Получилось эффектно.

Одарюк исправился за пропущенный гол удалением Попова, Биловар снова привозит

Не менее ярким выдался один из следующих эпизодов. Ванат потерял на чужой половине, а Попов банальную диагональ вперед завершил кикбоксерским приемом, повредив плечо Одарюка. Прямая красная и вынужденная замена. Кабаев довольно неплохо действовал в подыгрыше, но из игроков атаки его позиции все равно самые слабые. Сирота вышел на позицию левого центрального защитника, Биловара перевели чуть правее. В первой половине Динамо дважды просило пенальти за вроде бы попадание в руку, но судья с подсказками VAR оснований для этого не усмотрел.

Накричал Луческу на Бущана за то, что голкипер вынес на удачу вперед. Получилось, парадоксально, очень неплохо – правым флангом потеснили немного киевляне на закарпатцев. Вторая половина начинается, будто день сурка в одноименном фильме. Динамовцы пытались выйти через пас со своей трети поля, но Биловар снова лихорадочно отдал на соперника. На этот раз Бущан дальний удар вытащил. Панасенко, заменивший после первого тайма Булезу, грубо влетел в Ярмоленко.

Ярмоленко от отчаяния до ключевого момента, Сирота - соавтор удаления

"Бл***", – разносится над стадионом Динамо имени Лобановского. Это Ярмола целил в дальний метров с 11, но свой гол №100 в рамках УПЛ не забил. Впоследствии правый вингер еще разочек врывался в штрафную, но тяжело завалился на газон, не развив атаку до удара. Минай не поиграл в большинстве даже 30 минут. На 58-й Сирота блестяще забросил через полполя на Ярмоленко, а Бандура выскочил за пределы штрафной и сбил Андрея. Это еще одна прямая красная в нашем матче. Вот вам и разница первого паса от Биловара и Сироты. А дальше опасный стандарт довести до ума не удалось. Шапаренко откатил, Ярмоленко мощно пробил в соперника.

Минай имел 3 подряд момента сделать счет 2:2

Гости едва не сравняли после углового с левого края. Тымчик выпустил Твердохлеба, Биловар не успел погасить пожар – мяч просвистел над перекладиной. Через несколько минут команда Шарана уже едва не подловила на контратаке. Одарюк подал с левого края, Биловар недоработал с Вишневским, снаряд проскочил совсем рядом с левой штангой. Бущан финтит в своей вратарской, элегантно оставив в дураках оппонента. Зато Минай продолжает давить, выглядя в равных составах даже лучше. Шапаренко пропустил рывок Панасенко, которого Одарюк вывел на расстрельную дистанцию. Бущан ногами вытащил.

Замены Луческу добили гостей, Буяльский оформил 1+1, мощные Дубинчак и Караваев

Бражко и Шепелев вместо Сидорчука и Шапаренко на последние минут 10. И как же живее начали играть хозяева после серии замен Луческу. Буяльский забросил в левый край вратарской на Дубинчака – вратарь выручил. Тот же левый защитник накрутил Панасенко, который хитро остановил в штрафной проход Владислава, выставив голову. VAR проверил эпизод, не изменив решение главного судьи о пенальти. Буяльский спокойно реализовал 11-метровый.

Бражко и Тымчик поочередно проиграли борьбу, Минай выскочил в скоростную контру. Бущан перевел удар Гечева на угловой. Молодой опорник Динамо получил желтую за попытку срыва этой атаки. Шепелев откатил в центр, Бражко мощно пробил, Караваев добил, воспользовавшись тем, что Немчанинов застрял в своей штрафной. Динамо выходит на первое место благодаря самой убедительной победе в стартовом туре УПЛ. Минай на разгромный счет совсем не заслужил, но команду Шарана подвела реализация.

Минай на разгромный счет совсем не заслужил, но Киев на ходу

Команду Шарана несколько подвела реализация. Хотя главная беда – ошибки у своих ворот, которые вынуждали делать активные динамовцы. Высокий прессинг гостей местами становился оружием, против которого подопечные Луческу не находили антидот. С особым интересом давили на фланг Дубинчака (очевидно, для уменьшения остроты крайне продуктивного в атаке крайка) и зону Биловара (когда перешел справа, там так же начались пожары). Хотя и Сирота однажды привез опрометчивым пасом. Динамо в свою очередь ловило соперника на этих выдвижениях вперед – так пришел гол, который разогнал Шапаренко. В сочетании с перемещениями и передачами Буяльского, Ярмоленко и Ваната, резвых фулбеков и готовых дожимать джокеров это давало эффект катка. Минай выглядел на удивление крепко, но против такого легкого и быстрого Динамо и он не имел шансов.

Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре