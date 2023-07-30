Команда Луческу начинает в УПЛ 2023/24 после субботней победы Шахтера над Металлистом 1925. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Минай на "Футбол 24", стартует в 17:00. Против киевлян в начале нового сезона – один из самых удобных соперников. Динамовцы выиграли все 6 матчей в рамках Премьер-лиги, а общая разница составила 14:0. В стартовый состав хозяев попал 22-летний Кристиан Биловар, для которого это дебютный официальный поединок за родную команду.

Динамо – Минай: анонс и прогноз на матч 1 тура УПЛ

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Биловар, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Минай: Бандура (к) – Дмитрук, Солдат, Немчанинов, Витенчук – Кравчук, Ралюченко, Булеза, Одарюк, Твердохлиб – Вишневский