Феерический камбэк Динамо в видеообзоре матча с Минаем – 4:1
Динамо разгромило Минай (4:1) в 1-м туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Минай вышел вперед уже на 3-й минуте матча – Витенчук решился на дальний удар из-за пределов штрафной и попал под перекладину. Отыграться Динамо смогло уже в середине тайма – Ванат сначала воспользовался неудачным пасом защитника и сравнял, а затем оформил дубль.
Сидорчук едва не снес Ярмоленко, забавно отобрав мяч в атаке – видео конфуза капитана Динамо на старте УПЛ
Через мгновение киевляне остались в меньшинстве после грубого фола Попова. После перерыва арбитр выровнял составы, удалив кипера Миная Бандуру. В конце матча Дубинчак заработал пенальти, который реализовал Буяльский. Уже в добавленное время жирную точку поставил Караваев, добив сферу после отскока.
Динамо разгромило Минай в огненном матче УПЛ – дубль Ваната, 2 удаления, привозы дебютанта и отчаяние Ярмоленко