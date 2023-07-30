Минай вышел вперед уже на 3-й минуте матча – Витенчук решился на дальний удар из-за пределов штрафной и попал под перекладину. Отыграться Динамо смогло уже в середине тайма – Ванат сначала воспользовался неудачным пасом защитника и сравнял, а затем оформил дубль.

Сидорчук едва не снес Ярмоленко, забавно отобрав мяч в атаке – видео конфуза капитана Динамо на старте УПЛ

Через мгновение киевляне остались в меньшинстве после грубого фола Попова. После перерыва арбитр выровнял составы, удалив кипера Миная Бандуру. В конце матча Дубинчак заработал пенальти, который реализовал Буяльский. Уже в добавленное время жирную точку поставил Караваев, добив сферу после отскока.

Динамо разгромило Минай в огненном матче УПЛ – дубль Ваната, 2 удаления, привозы дебютанта и отчаяние Ярмоленко