Как стало известно Футбол 24, 20-летний сенегалец может перейти в другой клуб УПЛ.

Динамо может сенсационно подписать форварда Ювентуса – журналист раскрыл ход переговоров

Агент Вадим Васильев беседовал с руководством Динамо после матча против Миная, который Диалло просидел на скамье запасных. Вингер получил 10 минут в игре с Оболонью, но вряд ли такое время радует лагерь Самбы. Луческу на этой позиции гораздо больше доверяет Кабаеву.

В такой ситуации логичным вариантом смотрится аренда Диалло в другой клуб УПЛ. Молодой вингер получит гораздо больше игровой практики и останется под наблюдением Луческу.

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