Полузащитник Динамо Богдан Леднев снова может оказаться в составе луганской команды.

Заря продолжает усиливаться игроками Динамо – еще одним новичком луганчан может стать Богдан Леднев, сообщает ТаТоТаке.

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Сейчас боссы клубов решают вопрос о переходе хавбека. Интересно, что контракт Леднева с Динамо завершается 30 июня 2024 года.

Напомним, что первую часть прошлого сезона Богдан провел в составе венгерского Фехервара, сыграв в 13 матчах и отметившись 2 ассистами. Леднев уже выступал за Зарю с 2018 по 2020 годы: 61 матч, 16 голов и 5 ассистов.

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