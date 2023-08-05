Форвард Ювентуса Марко Пьяца может продолжить карьеру в Динамо, сообщает журналист Лоренцо Алутто на своей странице в социальной сети Твиттер.

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По информации источника, 28-летний хорват не входит в планы Массимилиано Аллегри и покинет Ювентус, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2024 года.

Отмечается, что Марко может присоединиться к Динамо на правах аренды с правом выкупа. Переговоры между клубами уже стартовали, но пока проходят сложно.

Напомним, Пьяца – воспитанник загребского Динамо. В Ювентус перешел в июле 2016-го за почти 30 млн евро. Выступал в аренде за Шальке, Фиорентину, Андерлехт, Дженоа, Торино и Эмполи. В прошлом сезоне провел за тосканцев 17 матчей без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 1,7 млн евро.

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