Заглембе Любин на своем официальном сайте сообщил о подписании 24-летнего Сергея Булецы из Динамо.

Скандальный легионер Динамо сменил команду – еще один шанс для звезды европейской сборной

Хавбек присоединился на правах аренды на 1 год. Булеца является воспитанником Динамо, но за первую команду не сыграл ни одного официального матча. Последние два сезона полузащитник провел в арендах за СК Днепр-1 и Зарю. Соглашение Сергея с Динамо рассчитано до лета 2024 года. Соответственно, на данный момент есть риск, что чемпион мира уйдет бесплатно, если не продлит контракт.

Интересно, что киевляне за среду, 26 июля, устроили настоящую чистку. Днем "бело-синие" сообщили о переходе Жерсона Родригеса в Сивасспор на правах аренды. Позже стало известно о переходе в Зарю Антона Боля, Викентия Волошина и Александра Яцика.

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