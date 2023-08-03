Артем Бенедюк, Артем Слесар и Игорь Горбач следующий сезон проведут в луганском клубе.

Динамо и Заря достигли соглашения о переходе в луганский клуб на правах аренды трех молодых игроков "бело-синих". Об этом пишет клубная пресс-служба киевлян.

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Левый защитник Артем Бенедюк, вингер Артем Слесарь и центрфорвард Игорь Горбач, в прошлом сезоне выступавшие за Динамо U-19, в сезоне 2023/24 будут выступать за Зарю. Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона.

Напомним, в составе луганцев уже на правах аренды выступают Антон Боль, Александр Яцик и Викентий Волошин.

Динамо стартовало в новом сезоне УПЛ разгромной победой над закарпатским Минаем. А подопечные Лалатовича неожиданно проиграли матч первого тура львовскому Руху.

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