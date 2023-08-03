Киевляне узнали, с кем сыграют в третьем раунде отбора Лиги конференций.

Динамо стартует в еврокубках с квалификации Лиги конференций. Первым соперником "бело-синих" станет Арис. Греческая команда по сумме двух матчей прошла Арарат (2:1).

Третий отборочный раунд киевляне начнут на выезде в Салониках, после чего проведут номинально домашний матч в Бухаресте.

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Первый поединок состоится 10 августа, а ответный матч – 17 августа. В случае успеха против греков Динамо выйдет в плей-офф квалификации Лиги конференций. Фиаско завершит еврокубки для киевлян.

В прошлом сезоне Динамо заняло 4 место в УПЛ. Для попадания в групповой раунд Лиги конференций нужно пройти двух соперников.