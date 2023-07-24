В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций-2023/24, с которого стартует Динамо.

Динамо заняло 4-е место в прошлом сезоне УПЛ, поэтому начинает еврокубковую борьбу с 3-го раунда отбора Лиги конференций. Жеребьевка состоялась еще до матчей предыдущего этапа, следовательно, киевляне пока что получили только потенциального соперника.

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Динамо сыграет с победителем пары Арарат-Армения (Армения) – Арис (Греция). "Бело-синие" начнут на выезде, после чего проведут номинально домашний матч в Бухаресте.

Первый поединок состоится 10 августа, а ответный матч – 17 августа. В случае успеха против армян или греков, Динамо выйдет в плей-офф квалификации Лиги конференций. Фиаско завершит еврокубковый сезон для киевлян.

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