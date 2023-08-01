Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу назвал арену, на которой киевляне будут принимать своих соперников в еврокубках.

Уже 10 августа Динамо стартует в еврокубках матчем 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Соперником киевлян станет победитель пары Арарат-Армения (Армения) – Арис (Греция).

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Первый поединок подопечные Мирчи Луческу сыграют на выезде. Номинально домашний ответный матч, который состоится 17 августа, "бело-синие" проведут в Бухаресте, что в комментарии Gsp.ro подтвердил румынский наставник: "Решено. Мы будем играть на Джулешти в Европе".

Напомним, Джулешти – стадион бухарестского Рапида, известный также как Супербет Арена (в 2022 году права на название стадиона были проданы букмекерской компании Superbet на 5 лет). Вместимость спортивного сооружения – чуть более 14 тысяч.

К слову, в прошлом сезоне Динамо домашние матчи проводило в Кракове и Лодзи.

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