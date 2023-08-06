СК Днепр-1 – Полесье – 2:1 – видеообзор поединка УПЛ
6 августа 19:54 - Читати українською
В поединке 2-го тура чемпионата Украины Днепр-1 одержал дебютную победу в новом сезоне УПЛ, минимально обыграв Полесье (2:1). Смотрите видео голов и обзор дуэли на "Футбол 24".
завершено
90+1’ Руслан Бабенко
Денис Янаков 87’
87’ Денис Янаков
90+1’ Руслан Бабенко
Команда Александра Кучера провела первый поединок в нынешней кампании УПЛ. Днепряне стартовали с победы над дебютантом высшего дивизиона Полесье, хотя и три очка Днепра-1 не досталось простым способом.
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Все действо в матче пришлось на второй тайм. Счет открыл Пихоленок, а под занавес поединка Янаков реализовал пенальти и установил паритет. А победу для номинальных хозяев вырвал в компенсированное время Бабенко.
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