Товарищеский матч

Жирона – Лацио – 2:1

Гол: Цыганков, 50, Стуани, 70 – Кастельянос, 77

Жирона смогла дать достойный бой серебряному призеру прошлого розыгрыша Серии А. Причем Лацио играл максимально основным составом. Впрочем, подопечные Маурицио Сарри более часа ничего не могли сделать против десятой команды Ла Лиги.

Довбик официально стал одноклубником Цыганкова в Испании.

Новичок Жироны Артем Довбик остался на скамейке для запасных. Виктор Цыганков ожидаемо получил место в старте. Именно он в начале второго тайма открыл счет. Вся атака получилась классной, а Виктор поставил эффектную точку, забив роскошный гол ударом из-за пределов штрафной.

Цыганкова заменили на 65 минуте. Вскоре после этого Жирона удвоила преимущество. Это позволило тренеру устроить дебют для Довбика. Практически сразу Лацио смог отквитать один мяч усилиями Кастельяноса. Кстати, последний прошлый сезон провел именно в Жироне, где был лучшим бомбардиром. Именно на его место купили уже экс-форварда СК Днепр-1.