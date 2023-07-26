"Довбик, если ты куда-то собрался за границу – забудь. Вот возьмись за СК Днепр-1 руками и ногами, и там будь и учись хоть чему-то в нашем чемпионате.

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Я в 90-е делал то же самое, но я хоть что-то пытался делать: бил по воротам, кого-то обводил, и с более сильными соперниками. А ты куда-то там собрался уже. Ну давай, удачи тебе, как и всем нашим за рубежом. Они же себя очень сильно проявляют", – поделился Леоненко в собственном Telegram-канале.

Напомним, что Панатинаикос легко обыграл СК Днепр-1 (3:1) в первом поединке квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч состоится уже 1 августа.

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