Экс-хавбек "сине-желтых" Олег Шелаев считает, что именно греки являются фаворитами в противостоянии с днепровцами во 2-м квалифайраунде Лиги чемпионов.

"К очному противостоянию в Словакии соперники подошли с примерно одинаковым запасом прочности. Ведь в обеих странах сезон еще не стартовал.

СК Днепр-1 – Панатинаикос: экс-звезда Динамо запугал греков перед дебютным матчем команды Кучера в Лиге чемпионов

Оппонентам есть что доказывать: в непродолжительной истории СК Днепр-1 это дебют в Лиге чемпионов, поэтому подопечные Александра Кучера пишут историю, а Панатинаикос уже много лет не получал права соревноваться среди лучших команд континента.

Что касается Довбика... Артем пока не впечатляет на международной арене, но факты – упрямая вещь: сейчас он лучший нападающий Украины. И для него как раз настал час истины – есть возможность доказать, что может забивать не только в УПЛ, уровень которой по известным причинам, посредственный, но и в еврокубках.

Может ли Панатинаикос удивить домашними заготовками? Не думаю. В первом матче соперники, как правило, проводят разведку. Хотя греки, в составе которых есть бразилец Бернард и словенец Вербич, в свое время выступали за Шахтер и Динамо соответственно, довольно умело прессингуют и мастерски выбегают в контратаки. Поэтому, СК Днепр-1 надо дорожить мячом и рассчитывать на бомбардирские качества Довбика.

Фаворитом в этом противостоянии является греческая команда, учитывая то, что повторный поединок пройдет на ее поле, где гарантирована бешеная поддержка 12 игроков. Но я буду только рад, если ошибусь и наши земляки пройдут дальше", – сказал Шелаев в комментарии Sport.ua.

Напомним, первый матч между СК Днепр-1 и Панатинаикосом состоится уже сегодня, 25 июля, и стартует в 21:00.

СК Днепр-1 – Панатинаикос: анонс матча квалификации Лиги чемпионов