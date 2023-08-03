"Если бы был договор между двумя командами, то Довбик, возможно, уже прошел бы медобследование в Жироне и не играл с Панатинаикосом, а тренировался вместе с Цыганковым.

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День-два и ситуация будет решена. Та стоимость, которую мы себе составили, будет перечислена на наши счета. Я не буду конкретизировать сумму", – сказал Фридман в эфире ютуб-канала Футбол TIME.

Отмечается, что Жирона получит более 50% прав на Артема (половина принадлежит Митьюлланду, а другая – СК Днепр-1). Трансфер обойдется примерно в 7 миллионов евро.

Напомним, Довбик выступает за СК Днепр-1 с 2020 года – 86 матчей, 54 гола, 14 ассистов. В сезоне 2022/23 Артем забил 24 гола в УПЛ и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

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