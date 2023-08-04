Лучший бомбардир УПЛ сезона 2022/23 в скором времени станет полноценным партнером Виктора Цыганкова. Жирона и СК Днепр-1 завершают трансфер Артема Довбика.

Довбик в Жирону: стал известен срок контракта и дата возможного дебюта

Как сообщает журналист Владимир Зверов, форвард вместе со своим агентом вылетели в Испанию, где пройдет медосмотр. Ранее была информация, что Довбик подпишет контракт с Жироной до 2028 года. СК Днепр-1 получит за 50% прав на игрока около 7 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола в 30 матчах в составе днепрян.

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