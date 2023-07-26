Leagues Cup, 2-й тур

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 4:0

Голы : Месси, 9, 22, Тейлор, 44, 54

Дебют Месси вошел в историю США – матч Лео собрал рекордное количество зрителей

Главная звезда Интера Майами Лионель Месси помог команде Бекхэма одержать вторую победу подряд. Нынешней ночью подопечные Херардо Мартино уверенно разгромили Атланту Юнайтед в матче второго тура Leagues Cup – на счету Лео дубль и голевая передача.

Звездный форвард открыл счет в матче, отличившись на 9-й минуте. На 22-й минуте Лионель Месси оформил дубль. Кроме того, чемпион мира 2022 года во втором тайме записал в свой актив ассист. Дубль также на счету Роберта Тейлора. Отметим, что украинский защитник Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте игры.

Месси суммарно забил уже три гола в двух матчах за команду из Флориды. Ранее он принес победу Интеру Майами в матче против мексиканского Крус Асуль, забив со штрафного в компенсированное время.

Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным состязанием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Роналду запустил "золотую лихорадку" – Саудовская Аравия способствует богатым, унижает слабых и долларами затыкает критиков