Звездный аргентинец забил уже 5 голов в трех матчах за Интер Майами, который одержал третью победу подряд.

Leagues Cup, 1/16 финала

Интер Майами – Орландо Сити – 3:1

Голы: Месси, 7, 72, Мартинес, 51 (пен) – Араухо, 17.

Дебют Месси вошел в историю США – матч Лео собрал рекордное количество зрителей

Лионель Месси продолжает феерично выступать в США. Аргентинский форвард оформил дубль в победном матче Интер Майами против Орландо Сити в 1/16 финала Leagues Cup.

Звездный форвард открыл счет на 7-й минуте, а затем отличился забитым мячом на 72-й минуте, которым установил окончательный счет – 3:1. Гол соперника в конце матча был отменен VAR из-за офсайда.

Украинский защитник Сергей Кривцов провел на поле весь матч и помог команде из Флориды выйти в 1/8 финала, где Интер Майами 7 августа сыграет против ФК Даллас. К слову, против Орландо за клуб Дэвида Бекхэма дебютировал недавно пришедший из Барселоны Жорди Альба.

Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным состязанием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.