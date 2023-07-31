Лучшим тренером 1-го тура сезона 2023/24 признан наставник Динамо Мирча Луческу, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Румынский коуч в борьбе за награду опередил Виталия Пономарева (Рух) и Романа Григорчука (Черноморец).

Звание же самого полезного игрока получил подопечный Луческу – Владислав Ванат, который обошел Юрия Климчука из Руха.

Напомним, "бело-синие" одержали волевую победу над Минаем (4:1), уступая по ходу встречи, а 21-летний форвард отметился дублем.

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