Двойной удар Динамо – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 1-го тура
Украинская Премьер-лига подвела итоги стартового тура чемпионата Украины.
Лучшим тренером 1-го тура сезона 2023/24 признан наставник Динамо Мирча Луческу, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Румынский коуч в борьбе за награду опередил Виталия Пономарева (Рух) и Романа Григорчука (Черноморец).
Звание же самого полезного игрока получил подопечный Луческу – Владислав Ванат, который обошел Юрия Климчука из Руха.
Напомним, "бело-синие" одержали волевую победу над Минаем (4:1), уступая по ходу встречи, а 21-летний форвард отметился дублем.
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