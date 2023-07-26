Аль-Иттифак на своей официальной страничке в Твиттере анонсировал трансфер экс-форварда Атлетико Муссы Дембеле. В обращении к игроку клуб назвал Дембеле "храбрым, щедрым и бесстрашным". "Мусса Дембеле – наш новый рыцарь", – говорится в заявлении.

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Дембеле сделал себе имя в Селтике и Лионе. Он провёл за Олимпик более 100 матчей, в которых забил 56 мячей. Также он успел поиграть за Фулхэм и Атлетико. Правда, в столице Испании дела у него сложились не лучшим образом – он так и не сумел забить за "матрасников" ни одного мяча.

В прошлом сезоне 27-летний форвард забил за Лион 3 мяча в 23 матчах чемпионата Франции.