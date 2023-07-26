Наставник Аль-Иттифака Стивен Джеррард стремится усилить свою команду летом. Очередной целью саудовского клуба стал французский нападающий Мусса Дембеле.

Капитан Ливерпуля воссоединится с Джеррардом в Саудовской Аравии – решение принято

Как информирует Фабирцио Романо, Аль-Иттифак провел переговоры с представителями футболиста и получил согласие на переход Дембеле подпишет контракт с саудовцами до 2027 года.

Мусса потерял место в основе Лиона из-за возвращения экс-нападающего Арсенала Александра Ляказетта в команду. Французский клуб решил не продлевать соглашение Дембеле, закончившееся летом текущего года. 27-летний футболист сыграл за Лион в 172 матчах. В его активе 70 голов и 19 результативных передач.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків