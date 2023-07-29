Сенегалец Садьо Мане очень близок к переезду в Саудовскую Аравию.

На днях итальянский инсайдер Фабрицио Романо объявил, что Садьо Мане в ближайшее время сменит команду, перебравшись из Баварии в Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду

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Сегодня, 29 июля, в 13.00 мюнхенцы сыграют контрольный поединок на сборах, где соперником подопечных Тухеля станет ФК Кавасаки Фронтале. Клубная пресс-служба уже объявила состав на данный матч – места в стартовой 11 сенегальцу не нашлось.

"Садьо Мане ведет переговоры по смене клуба, поэтому сегодня его нет в составе команды", – пишет официальный Twitter-аккаунт Баварии.

Согласно информации журналиста Джеймса Бенджа, в новом клубе Мане будет зарабатывать 40 млн. евро в год. Он станет вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне Мане провел за Баварию 25 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 7 мячей и оформил 5 ассистов.

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