"Будут ли новички в Динамо этим летом? Динамо, в принципе, укомплектовано. Насколько я понимаю, там есть вопрос, кто будет играть вторым нападающим. Скорее всего, это будет Бенито. Может и Ярмоленко сыграть на этой позиции.

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Но главная надежда, безусловно, на Ваната. Я прогнозирую, что Ванат – это футболист, который в этом сезоне может стать лучшим бомбардиром чемпионата. Если он будет играть так, как играл в основе прошлого года, может стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Конечно, хотелось бы, чтобы обошлось без травм, но это футболист с очень хорошим голевым чутьем, очень агрессивный. Думаю, что 15-20 мячей за сезон может забить. Вся надежда впереди – как раз на Ваната.

Будут ли еще новички? Сомневаюсь. Возможно, на флажке кого подпишут, но какие задачи? Играть в Лиге конференций? Имеющийся состав будет конкурентоспособен. В чемпионате все зависит от старта. Если успешно стартуют, то они могут разогнаться и возглавлять турнирную таблицу достаточно долго. Приезд Ярмоленко добавил уверенности молодым футболистам Динамо, и они будут расти.

Есть ли смысл покупать новичков? Если бы была Лига чемпионов, или даже Лига Европы – то можно было бы говорить, что усиление нужно. Сейчас Динамо решило, что тот состав, который есть, достаточно конкурентоспособен, чтобы выиграть и УПЛ, и попытаться квалифицироваться в весеннюю часть Лиги конференций" – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, в сезоне 2022/23 Ванат стал лучшим бомбардиром Динамо (вместе с Буяльским) в УПЛ. 21-летний нападающий забил 11 голов в 25-ти матчах. Что касается усиления Динамо, то за исключением Андрея Ярмоленко, состав киевлян пополнили только пришедшие из аренды футболисты.

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