"Играли мы в Харькове против Металлиста 1925, 2:3 проиграли. Пришло три человека на сектор Черноморца, один говорит: "Можешь дать футболку?". Я ему даю футболку. И это попало на трансляцию. И через 5 минут пишут: "Какое он имел право? Он из Динамо. Чего он раздает футболки?". Я думаю, что это не нормально.

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И нашли того парня, которому я дал футболку. Забрали у него ее. Не знаю, избили ли его. Поставили в мусорник так, чтобы было видно номер, фамилию. И написали: "Ваше место в мусорке". Что-то такое.

Мне 19 лет. У меня появилась возможность играть в УПЛ. Не было вариантов, потому что тяжело перейти из детско-юношеского футбола и сразу играть. Я захотел играть в УПЛ. Я не знал, что болельщики конфликтуют между собой", – поделился Ванат в интервью Sportarena.

Напомним, что Владислав присоединился к Черноморцу в июле 2021 года, а уже в январе 2022-го вернулся в Динамо. Нападающий за 18 матчей забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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