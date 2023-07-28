Реал провел уже второй товарищеский поединок в турне США. На этот раз в Хьюстоне жертвой Анчелотти и Ко стал Манчестер Юнайтед. В основе "сливочных" во второй раз подряд появился украинский голкипер Андрей Лунин и снова провел на поле весь поединок.

Шахтер склоняется к тому, чтобы не проводить еврокубковые матчи сезона 2023/24 в Польше. Есть высокая вероятность, что домашние матчи групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2023/24 Шахтер проведет в Германии. Клубу нравится вариант с Гамбургом. В настоящее время эта локация прорабатывается как основная. Детальнее об этом все смотрите на YouTube-канале "Футбол 24"