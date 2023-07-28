Феерический матч Лунина против Ман Юнайтед Шахтер готов играть Лигу чемпионов в Германии
28 июля 13:31 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил дайджест последних новостей из мира футбола.
Реал провел уже второй товарищеский поединок в турне США. На этот раз в Хьюстоне жертвой Анчелотти и Ко стал Манчестер Юнайтед. В основе "сливочных" во второй раз подряд появился украинский голкипер Андрей Лунин и снова провел на поле весь поединок.
Шахтер склоняется к тому, чтобы не проводить еврокубковые матчи сезона 2023/24 в Польше. Есть высокая вероятность, что домашние матчи групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2023/24 Шахтер проведет в Германии. Клубу нравится вариант с Гамбургом. В настоящее время эта локация прорабатывается как основная. Детальнее об этом все смотрите на YouTube-канале "Футбол 24"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter