Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш уверенно может сказать только одно – места в Атлетико ему больше нет.

Фелиш уже давно конфликтует с Диего Симеоне, а недавно дал скандальное интервью, в котором заявил, что хочет играть в Барселоне. Впрочем, ни каталонцы, ни любой другой топ-клуб не заинтересован в игроке, который не смог подтвердить свой класс, играя за Челси в аренде.

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Все вполне может завершиться переездом 23-летнего нападающего в чемпионат Саудовской Аравии. Все заинтересованные стороны готовы к такому сценарию. По информации Relevo, Аль-Хиляль уже делал первое предложение Атлетико. Речь шла об аренде на один сезон за крупную сумму, но "матрасники" отказали.

В Мадриде хотели бы окончательно избавиться от капризного форварда. Атлетико готов либо сразу продать Фелиша, либо отдать его в аренду с обязательством выкупа. В конце концов, не исключено, что придется согласиться и на "сухую" аренду, но это может произойти лишь ближе к закрытию трансферного окна. Переговоры между клубами продолжаются.

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