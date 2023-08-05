Колумбиец Йерри Мина попробует свои силы в итальянской Серии А.

Итальянская Фиорентина подписала защитника сборной Колумбии Йерри Мину. Об этом пишет клубная пресс-служба "фиалок".

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По официальным данным, футболист подписал контракт с клубом по схеме 1+2. Финансовые аспекты сделки не разглашаются.

Следует отметить, что в итальянский клуб Мина перешел на правах свободного агента. Последним клубом колумбийца был английский Эвертон, за который игрок выступал в течение пяти сезонов. В прошлой кампании АПЛ Йерри провел всего 7 поединков, но смог отличиться двумя голами.

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